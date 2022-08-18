МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Газовые хранилища в Польше заполнены на 99%. Об этом заявил зампредседателя правления нефтегазового концерна PGNiG Артур Чеслик. В Германии считают заполнение газохранилищ к ноябрю на 95% нереальным

"Сегодня состояние заполненности хранилищ составляет 99%", — сказал он в ходе пресс-конференции в четверг.

По словам Чеслика, обычно хранилища заполняются позже.

Бизнесмен также указал, что в феврале заполненность составляла 57%, а в момент прекращения российских поставок газа в Польшу – "на уровне 77%".

"Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша ранее получала из России до 10 миллиардов газа в год по газопроводу "Ямал-Европа".