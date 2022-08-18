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PGNiG: польские газовые хранилища заполнены на 99%
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Газовые хранилища в Польше заполнены на 99%. Об этом заявил зампредседателя правления нефтегазового концерна PGNiG Артур Чеслик. "Сегодня состояние заполненности хранилищ... ПРАЙМ, 18.08.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Газовые хранилища в Польше заполнены на 99%. Об этом заявил зампредседателя правления нефтегазового концерна PGNiG Артур Чеслик.
"Сегодня состояние заполненности хранилищ составляет 99%", — сказал он в ходе пресс-конференции в четверг.
По словам Чеслика, обычно хранилища заполняются позже.
Бизнесмен также указал, что в феврале заполненность составляла 57%, а в момент прекращения российских поставок газа в Польшу – "на уровне 77%".
"Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша ранее получала из России до 10 миллиардов газа в год по газопроводу "Ямал-Европа".