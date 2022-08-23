МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Количество просроченных договоров на подключение граждан к газу с начала работы штаба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по газификации 29 июля сократилось с 97 тысяч до 17,7 тысячи, сообщила пресс-служба ведомства. "Газпром" подает газ через Украину в штатном режиме на 23 августа

Отмечается, ФАС в первом полугодии оштрафовала газораспределительные компании (ГРО) на 22,3 миллиона рублей за нарушение сроков подключения к газу. До 22 августа служба анализировала ситуацию по 97 тысячам договоров, у которых истек срок исполнения.

"Количество просроченных договоров подключения граждан к газу снизилось с 97 тысяч до 17691. Работа штаба ведомства, а также штабов в субъектах РФ, позволила с 29 июля ускорить темпы подключения населения к газу", — сказано в пресс-релизе ведомства.

Решение по оставшимся договорам планируется в ближайшее время, уточнили в ведомстве. Процесс догазификации имеет важное значение, так как позволит обеспечить население газом в осенне-зимний период.