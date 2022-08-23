ФАС: число просроченных договоров по соцгазификации снизилось за июль
ФАС заявила, что число просроченных договоров по соцгазификации упало до 17,7 тысячи за июль
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Количество просроченных договоров на подключение граждан к газу с начала работы штаба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по газификации 29 июля сократилось с 97 тысяч до 17,7 тысячи, сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, ФАС в первом полугодии оштрафовала газораспределительные компании (ГРО) на 22,3 миллиона рублей за нарушение сроков подключения к газу. До 22 августа служба анализировала ситуацию по 97 тысячам договоров, у которых истек срок исполнения.
"Количество просроченных договоров подключения граждан к газу снизилось с 97 тысяч до 17691. Работа штаба ведомства, а также штабов в субъектах РФ, позволила с 29 июля ускорить темпы подключения населения к газу", — сказано в пресс-релизе ведомства.
Решение по оставшимся договорам планируется в ближайшее время, уточнили в ведомстве. Процесс догазификации имеет важное значение, так как позволит обеспечить население газом в осенне-зимний период.
https://1prime.ru/gas/20220823/837857536.html
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