МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) на фоне планирующейся приостановки поставок по газопроводу "Северный поток" находится в контакте с немецкими властями в рамках мониторинга ситуации с "голубым топливом" в Евросоюзе, рассказали РИА Новости в пресс-службе органа. Названы причины глобального газового кризиса

Ранее "Газпром" сообщил, что транзит "голубого топлива" по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая".

"Мы видели информацию и поддерживаем связь с властями Германии в рамках наших продолжающихся контактов с государствами-членами для мониторинга ситуации с поставками газа в ЕС", — ответил пресс-секретарь ЕК на вопрос о поставках российского энергоресурса.