МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. "Сахалинская энергия", являющаяся новым оператором проекта "Сахалин — 2", отменила поставку сжиженного природного газа (СПГ) по крайней мере одному азиатскому покупателю из-за проблем с оплатой и задержек с подписанием пересмотренных контрактов, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на трейдеров. СМИ: оператор "Сахалина — 2" разрешил платить за СПГ рублями

"Сахалинская энергия", новый оператор, созданный Москвой для усиления контроля над предприятием по производству сжиженного природного газа на Дальнем Востоке России, отменил поставку по крайней мере одному покупателю в Северной Азии из-за вопросов оплаты, а также задержек с подписанием пересмотренных контрактов", — сообщает издание.

ООО "Сахалинская энергия" официально приступило к работе как новый оператор проекта 19 августа. Тогда, по данным Bloomberg, покупателям предложили заключить новые сделки и направлять платежи в московские банки. Собеседники агентства отметили, что немногие клиенты подписали пересмотренные контракты. Это может поставить под угрозу поставки сжиженного газа на рынки, включая Японию и Южную Корею, подчеркнуло издание. "Сахалинская энергия" также предложила своим покупателям платить в другой валюте, в том числе в рублях, если из-за зарубежных санкций возникнут проблемы с оплатой в долларах.