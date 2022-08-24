МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Добыча газа в России за январь–июль снизилась на 8,8%, до 351 миллиарда кубометров, за июль – на 24,5%, до 36,5 миллиарда кубометров, сообщает Росстат. Биржевые цены на газ в Европе превысили 3100 долларов

"Горючего природного газа (газа естественного) добыто 36,5 миллиарда кубометров, что на 24,5% меньше, чем в июле 2021 года, и на 6,9% меньше, чем июне 2022 года. За семь месяцев 2022 года добыто 351 миллиард кубометров природного газа, что на 8,8% меньше, чем за январь–июль 2021 года", – приводит данные ведомство.

Добыча попутного нефтяного газа (ПНГ) в России по итогам января–июля выросла на 3,2% – до 58,8 миллиарда кубометров. При этом в июле показатель в годовом выражении снизился на 7,4%, а в месячном – вырос на 2,6%.

По данным Росстата, в 2021 году Россия увеличила добычу природного газа на 10,6%, до 662 миллиардов кубометров, а ПНГ – на 5,8%, до 101 миллиарда, но снизила производство сжиженного природного газа (СПГ) на 1,1% – до 30,1 миллиона тонн.