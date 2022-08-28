МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев повысил свой прогноз цены на газ. Он выразил уверенность, что до конца года она может подняться до 5 тысяч евро за тысячу кубометров. Биржевые цены на газ в Европе приблизились к рекордным значениям

Ранее Медведев прогнозировал, что цена на газ для ЕС может достичь 4 тысяч долларов к концу года.

"В связи с повышением цены на газ до €3500 за тысячу кубометров вынужден повысить прогнозную стоимость до €5000 до конца 2022 года", — написал политик в своём Telegram-канале.

"With warm regards (англ. "с теплыми пожеланиями" — Прим. ред.)", — добавил Медведев, обращаясь к главам государств и правительств стран Европейского союза.

Биржевые цены на газ в Европе приблизились к рекордным значениям на фоне сохранения ограниченных поставок голубого топлива из России, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE и газотранспортных операторов. Расчётная цена газовых фьючерсов с поставкой в сентябре (по TTF) составила в последний торговый день недели — 26 августа — 3507,3 доллара, что стало рекордным значением за всё время функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. Показатель за неделю вырос примерно на 1000 долларов, или почти на 40%. При этом газовые котировки в пятницу в моменте достигали 3525,9 доллара и сделали ещё один шаг к обновлению исторического максимума в 3892 доллара.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.