Биржевые цены на газ в Европе обвалились на 17%, чуть превысили 2900 долларов за тысячу кубов
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов понедельника обвалились на 17%, чуть превысив 2900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги на уровне 3131,9 доллара за тысячу кубометров (-10,7%), цены протяжении всех торгов показывали заметное падение, а через несколько часов упали до минимума торговой сессии в 2773,6 доллара (-21%).
Максимальное значение понедельника составило 3151,5 доллара (-10,1%). Цены на газ по итогам закрытия составили 2915,3 доллара за тысячу кубометров (-16,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня — 3507,3 доллара за тысячу кубометров, которая стала рекордной за все время функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.
Последнее же подорожание на европейских рынках газа связано с неопределенностью в отношении газовых поставок. Неделю назад компания "Газпром" заявила, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября. Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров.
https://1prime.ru/gas/20220829/837927204.html