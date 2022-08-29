МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов понедельника обвалились на 17%, чуть превысив 2900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Мэр Монтатера во Франции пригрозил, что город перестанет платить за энергию

Ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги на уровне 3131,9 доллара за тысячу кубометров (-10,7%), цены протяжении всех торгов показывали заметное падение, а через несколько часов упали до минимума торговой сессии в 2773,6 доллара (-21%).

Максимальное значение понедельника составило 3151,5 доллара (-10,1%). Цены на газ по итогам закрытия составили 2915,3 доллара за тысячу кубометров (-16,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня — 3507,3 доллара за тысячу кубометров, которая стала рекордной за все время функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.

Последнее же подорожание на европейских рынках газа связано с неопределенностью в отношении газовых поставок. Неделю назад компания "Газпром" заявила, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября. Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров.