МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и вице-премьер Молдавии Спыну обсудили взаимодействие, подчеркнута необходимость оплаты молдавской стороной поставок российского газа в срок, сообщила российская компания. Совет директоров "Газпрома" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды

"Алексей Миллер и вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова Андрей Спыну обсудили актуальные вопросы взаимодействия. В частности, ход реализации протокола от 29 октября 2021 года по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".

"Отдельно была подчеркнута необходимость оплаты молдавской стороной дальнейших поставок российского газа в контрактные сроки и в полном объеме", — добавляет компания.

Встреча состоялась 30 августа в режиме видео-конференц-связи.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выражал опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.

В августе компания обратилась к "Газпрому" с просьбой отсрочить до конца года авансовые платежи за август и сентябрь. "Газпром" заявил, что в исключительном порядке отложил срок оплаты аванса для "Молдовагаза" до 1 сентября, однако рассчитывает, что в дальнейшем молдавская сторона будет безусловно исполнять свои контрактные обязательства.

"Молдовагаз" 30 августа перечислила "Газпрому" в полном объеме оплату за природный газ, поставленный в первой половине августа.