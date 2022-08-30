БРЮССЕЛЬ, 30 авг — ПРАЙМ. Уровень заполнения хранилищ стран Евросоюза "голубым топливом" перешагнул отметку в 80%, свидетельствуют последние данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE) по состоянию на 29 августа. "Газпром" остановил поставки французской Engie в связи с неоплатой

Общий показатель по ЕС составил 80,17%, говорится на сайте ассоциации. Ранее во вторник о достижении среднего по Евросоюзу уровня заполнения хранилищ газом в 80% заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Годом ранее он находился на уровне примерно 67%, в 2020 и 2019 годах — в районе 91%, в 2018 году — около 73%, в 2017 году — примерно 76%.

Всего в Евросоюзе 18 из 27 государств имеют резервуары для хранения газа. По данным GIE, пока не все из них достигли целевого показателя в 80%.

Еврокомиссия заявляла, что ЕС важно быть готовым к возможным перебоям поставок газа из России и иметь перед новым отопительным сезоном достаточно запасов "голубого топлива". В начале марта ЕК представила законопроект по запасам газа, который был принят в июне. По этим новым правилам страны союза должны наполнить свои хранилища "голубым топливом" минимум на 80% к 1 ноября 2022 года, а в последующие годы — на 90%. При этом на текущий год государствам было рекомендовано стремиться к 85%.

Газовые хранилища обычно обеспечивают 25-30% потребляемого в Европе зимой "голубого топлива", сообщалось летом в материалах Еврокомиссии.