МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе теряют 12%, опустились ниже 2450 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В "Газпроме" ждут, что биржевые цены на газ могут превысить 4000 долларов

Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги на уровне 2792,6 доллара за тысячу кубометров (+1,8%). По состоянию на 15.50 мск фьючерсы торгуются по 2417 долларов за тысячу кубометров (-11,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня — 2743,5 доллара за тысячу кубометров.

В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.

Последнее же подорожание на европейских рынках газа было связано с неопределенностью в отношении газовых поставок. Компания "Газпром" 19 августа заявила, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров, а затем впервые с марта превышали 3500 долларов.

"Газпром" ранее в среду подтвердил, что поставка по "Северному потоку" прекращена, начинаются плановые работы на газоперекачивающем агрегате.