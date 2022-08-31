Газовые фьючерсы в Европе завершили торги ниже 2500 долларов за тысячу кубов
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на завершении торгов среды опустились более чем на 9%, чуть ниже 2500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги в плюсе и максимально росли на 7,2%, приближаясь к 2950 долларам за тысячу кубометров. После полудня котировки перешли к снижению. В итоге, ценовой минимум составил 2414,4 доллара (-12%), а последние фьючерсы торговались по 2487,4 доллара (-9,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня — 2743,5 доллара за тысячу кубометров.
В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.
Последнее же подорожание на европейских рынках газа было связано с неопределенностью в отношении газовых поставок. Компания "Газпром" 19 августа заявила, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.
Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров, а затем впервые с марта превышали 3500 долларов.
"Газпром" ранее в среду подтвердил, что поставка по "Северному потоку" прекращена, начинаются плановые работы на газоперекачивающем агрегате.
https://1prime.ru/gas/20220831/837951340.html