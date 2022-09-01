МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на первых осенних торгах выросли на 4,6%, почти до 2600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Глава "Молдовагаза" предупредил о новом повышении тарифа на газ в стране

Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 2515,1 доллара за тысячу кубометров (+1,4%). Торговый минимум составил 2320,2 доллара (–6,5%), а максимум — достигнутый на самом закрытии — 2593,6 доллара (+4,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня — 2480,6 доллара за тысячу кубометров.

В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.

Последнее же подорожание на европейских рынках газа было связано с неопределенностью в отношении газовых поставок. Компания "Газпром" 19 августа заявила, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров, а затем впервые с марта превышали 3500 долларов. Однако затем за несколько дней снизились почти на 1000 долларов.

Накануне "Газпром" подтвердил, что поставка по газопроводу прекращена, начинаются плановые работы на агрегате.