МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Немецкий энергетический концерн Uniper и австралийская Woodside Energy подписали соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Европу с 2023 года, следует из пресс-релиза Uniper. "Новатэк" попросил дополнительные ресурсы для поставок газа на Камчатку

"Woodside Energy Trading Singapore Pte Ltd (Woodside) заключила с Uniper Global Commodities SE (Uniper) соглашение, по которому Woodside будет поставлять СПГ из своего глобального портфеля в Европу, включая Германию, на срок до 2039 года, начиная с января 2023 года", — говорится в сообщении.

Компания уточняет, что объем СПГ составляет до двенадцати грузов в год (что эквивалентно более 0,8 миллиона тонн в год или одному миллиарду кубометров природного газа).

Компания поясняет, что поставки с сентября 2031 года будут осуществляться при условии, что Uniper завершит бронирование своих долгосрочных стратегических мощностей в Северо-Западной Европе, что ожидается к марту 2023 года.

Uniper — немецкая энергетическая компания. Основная деятельность — производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы.