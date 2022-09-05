ПАРИЖ, 5 сен — ПРАЙМ. Доля российского газа на европейском рынке с начала года снизилась с 50% до 9%, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Исследование показало, что итальянцы стали покупать меньше еды

Как отметил французский лидер в Париже на пресс-конференции, в начале года "25% всей европейской энергии приходилось на газ, из которых 50% — это был газ из России". "Теперь его доля снизилась до 9%", — указал Макрон.

Он сообщил, что Европа подготовилась к сценарию, при котором зима окажется холодной, а поставки российского газа будут остановлены.

"Для этого мы должны будем снизить потребление электроэнергии на 10%", — добавил французский президент.

Также он отметил, что Франция поддержит установку потолка цен на российский газ, поставляемый по газопроводу, если Европейская комиссия предложит такую меру.

Ранее французские СМИ сообщали, что оптовая цена электроэнергии во Франции достигнет в 2023 году рекордно высокого уровня, перевалив отметку в 1 тысячу евро за мегаватт-час — это на 1000% больше, чем годом ранее.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.

В конце июля официальный представитель французского кабмина Оливье Веран заявил, что Франция находится в "беспрецедентно сложной" ситуации с точки зрения производства электроэнергии. Правительство Франции уже приняло ряд жестких мер по экономии электроэнергии. Так, в этих целях в стране расширили запрет на световую рекламу, а магазинам запретили держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления. Торговые точки должны выключать световые вывески и вентиляцию воздуха по ночам, снижать яркость освещения на 50% до прихода покупателей, и на 30% в обычные часы в случае критического уровня потребления электроэнергии. Правительство также призвало граждан, несмотря на сильную жару, не злоупотреблять кондиционерами.