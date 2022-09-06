МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Украине не хватает 6,7 миллиарда кубометров газа для достижения запланированного на зиму объема, заявил украинский депутат Алексей Кучеренко. Энергодар остался без электричества из-за обстрелов украинскими войсками

Кучеренко заявил, что принял участие в заседании штаба правительства Украины по подготовке к новому отопительному сезону.

"Газа в хранилищах — 13,34 миллиарда кубов. Угля на складах — 1,9 миллиона тонн. Плановые задания по газу — 19 миллиардов кубов — вообще никак", — отметил депутат в соцсетях.

По его словам, показатель изначально был "мыльным пузырем", а оценки коллег о 15,5 миллиарда кубов газа к 1 ноября являлись "фантазиями". Депутат подчеркнул, что максимальный объем, который можно было бы накопить — 14,5 миллиарда.

Кучеренко также указал, что импорт газа до конца года невозможен в связи с "космическими" ценами на топливо. Ситуацию с запасами каменного угля депутат оценивает более оптимистично: плановые 2,6 миллиона тонн, по его мнению, реалистичная оценка.

Он добавил, комментируя возможность экспорта Украиной электроэнергии в Евросоюз, что при отключении ЗАЭС от украинских сетей профицит вырабатываемой электроэнергии исчезнет, а вместо него страна столкнется с дефицитом энергии.