МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе завершили торги вторника снижением почти на 4%, опустились ниже 2450 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. "Газпром" будет поставлять газ в Китай за рубли и юани

Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 2423,5 доллара за тысячу кубометров (-4,7%). Ценовой минимум торгов составил 2219,3 доллара (-12,7%), максимум — 2488,5 доллара (-2,1%), а цена закрытия — 2444,6 (-3,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня — 2542,9 доллара за тысячу кубометров.

В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Последний значительный рост был во второй половине августа. На новостях о трехдневной приостановке "Северного потока" на техобслуживание котировки достигали 3500 долларов за тысячу кубометров.

Компания "Газпром" в пятницу сообщила, что газопровод "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. Простой "Северного потока" лишает Европу до 33 миллионов кубометров газа в сутки, или примерно 1 миллиарда кубометров в месяц. Такие потери накладываются на предшествовавшее снижение поставок из России по "Северному потоку" и другим маршрутам, как минимум на 8-9 миллиардов кубометров в месяц.

"Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно международными санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.