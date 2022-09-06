ВАШИНГТОН, 6 сен — ПРАЙМ. США помогают своим европейским союзникам обеспечить наличие достаточных запасов газа на фоне остановки поставок топлива по газопроводу "Северный поток", заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. США встревожены тем, что Россия "не сломалась" под давлением, заявили в МИД

"США и Европа сотрудничают, чтобы обеспечить наличие достаточных запасов газа. Нехватка газа в Европе будет восполнена к зиме, поэтому у нас есть, над чем работать. Но, опять же, мы тесно сотрудничаем с нашими европейскими союзниками по данному вопрос", — сказала Жан-Пьер.

Компания "Газпром" в пятницу сообщила, что газопровод "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. Простой "Северного потока" лишает Европу до 33 миллионов кубометров газа в сутки, или примерно 1 миллиарда кубометров в месяц. Такие потери накладываются на предшествовавшее снижение поставок из России по "Северному потоку" и другим маршрутам, как минимум на 8-9 миллиардов кубометров в месяц.

"Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно международными санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.