МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Чехия выразила желание снять вопрос об ограничении цен на российский газ с рассмотрения в Совете Евросоюза, сообщил глава Минпромторга страны Юзеф Сикела.
В пятницу в Брюсселе состоится внеочередное заседание министров стран ЕС, курирующих вопросы энергетики. По словам Сикелы, он планирует обсудить на нем, в частности, разделение цен на электроэнергию и газ, налоговые изменения для производителей и дистрибьюторов энергии, а также квоты на выбросы.
"Чехия хочет снять вопрос об ограничении цен на российский газ с рассмотрения в Совете ЕС, поскольку это политический инструмент, а не решение энергетического кризиса", — сказал министр на заседании сенатского комитета по экономике.
В настоящий момент Чехия занимает место председателя в Европейском союзе.
https://1prime.ru/gas/20220907/838035422.html
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