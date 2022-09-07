МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Введение жесткого ограничения на сжиженный природный газ (СПГ) в Евросоюзе может привести к снижению надежности снабжения региона, поэтому, в частности, нужны переговоры о сокращении его стоимости. Об этом говорится в неофициальном документе Еврокомиссии к экстренному совету министров энергетики стран ЕС.
"Введение жесткого ограничения цен на сжиженный природный газ порождает риски для безопасности снабжения, переключая поставки в другие регионы. В то же время Европа сталкивается с проблемой глобальной конкурентоспособности из-за высоких цен, которые ей приходится платить за обеспечение поставок СПГ", — сказано в докладе.
Отмечается, что энергетическая платформа Евросоюза должна вести переговоры о снижении цен и обеспечении поставок, предлагая при этом долгосрочную перспективу с постепенным переходом на возобновляемые источники энергии.
Подчеркивается также, что комиссии следует изучить другие меры понижения цен на СПГ.
Еврокомиссия изучает возможность введения лимита цен на СПГ в Евросоюзе, но хочет, чтобы регион оставался конкурентным для поставщиков этого топлива, сказала в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
https://1prime.ru/gas/20220907/838041389.html
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