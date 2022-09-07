МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Введение жесткого ограничения на сжиженный природный газ (СПГ) в Евросоюзе может привести к снижению надежности снабжения региона, поэтому, в частности, нужны переговоры о сокращении его стоимости. Об этом говорится в неофициальном документе Еврокомиссии к экстренному совету министров энергетики стран ЕС. ЕК подготовила решения об остановке упрощенного визового режима для россиян

"Введение жесткого ограничения цен на сжиженный природный газ порождает риски для безопасности снабжения, переключая поставки в другие регионы. В то же время Европа сталкивается с проблемой глобальной конкурентоспособности из-за высоких цен, которые ей приходится платить за обеспечение поставок СПГ", — сказано в докладе.

Отмечается, что энергетическая платформа Евросоюза должна вести переговоры о снижении цен и обеспечении поставок, предлагая при этом долгосрочную перспективу с постепенным переходом на возобновляемые источники энергии.

Подчеркивается также, что комиссии следует изучить другие меры понижения цен на СПГ.

Еврокомиссия изучает возможность введения лимита цен на СПГ в Евросоюзе, но хочет, чтобы регион оставался конкурентным для поставщиков этого топлива, сказала в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.