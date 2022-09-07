Источник: ЕК пока не делает предложений по лимиту цен на газ из России
Источник: ЕК пока не делает конкретных предложений по лимиту цен на газ из России
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БРЮССЕЛЬ, 7 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) пока не делает конкретных предложений по ограничению в Евросоюзе цен на импорт российского трубопроводного газа, вопрос нужно сначала обсудить со странами региона, сказал журналистам источник в ЕС.
"Еврокомиссия ничего не предлагает по поводу российских ценовых ограничений в данный момент, это одна из возможных мер, которую нужно будет обсудить со странами-членами, с министрами в пятницу", — сказал он.
Внеочередное заседание министров энергетики государств Евросоюза состоится 9 сентября. Еврокомиссия, как сообщалось ранее, представит на рассмотрение этого совета пять экстренных и временных мер по урегулированию ситуации на рынке электроэнергии, в том числе, лимит цен на импорт российского трубопроводного газа.
https://1prime.ru/gas/20220907/838043794.html
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