БРЮССЕЛЬ, 7 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) пока не делает конкретных предложений по ограничению в Евросоюзе цен на импорт российского трубопроводного газа, вопрос нужно сначала обсудить со странами региона, сказал журналистам источник в ЕС. Путин шуткой пригрозил оставить ЕС без энергоресурсов

"Еврокомиссия ничего не предлагает по поводу российских ценовых ограничений в данный момент, это одна из возможных мер, которую нужно будет обсудить со странами-членами, с министрами в пятницу", — сказал он.

Внеочередное заседание министров энергетики государств Евросоюза состоится 9 сентября. Еврокомиссия, как сообщалось ранее, представит на рассмотрение этого совета пять экстренных и временных мер по урегулированию ситуации на рынке электроэнергии, в том числе, лимит цен на импорт российского трубопроводного газа.