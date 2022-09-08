МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Правительство Венгрии постановило государственным учреждениям сократить потребление газа на 25%, за исключением больниц и соцучреждений, заявил глава администрации премьер-министра страны Гергей Гуйяш. В ЕК не исключили рецессию в еврозоне из-за высоких цен на газ

"Необходимо как можно быстрее снизить потребление газа… За исключением больниц и социальных учреждений, мы предписываем снизить потребление газа на 25% в государственных учреждениях. На следующих заседаниях правительства все министры внесут предложения по своим ведомствам", — сказал он на правительственном брифинге.

В июле правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с 1,5 до 2 миллиардов кубометров, поиск более 700 миллионов дополнительных кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.