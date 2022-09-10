МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Власти Украины ведут переговоры с Экспортно-импортным банком США (EXIM) о предоставлении Киеву кредита в размере 1,5 миллиарда долларов на покупку газа, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на полученное им по почте заявление. В Британии назвали страну, которая очень скоро обрушит еврозону

По информации агентства, этот вопрос поднимался в ходе встречи премьера Украины Дениса Шмыгаля и министра финансов США Джанет Йеллен 9 сентября. Министры обсудили вопросы безопасности в области энергетики, а также предстоящий отопительный сезон.

Агентство Bloomberg, однако, не уточнило, на каком этапе находятся переговоры о предоставлении кредита.

Ранее украинский депутат Алексей Кучеренко заявлял, что Украина не сможет накопить запланированный на зиму объем газа в хранилищах, недостает трети: 6,7 миллиарда из 19 миллиардов кубометров. По мнению депутата, импорт газа до конца года невозможен в связи с "космическими" ценами на топливо.