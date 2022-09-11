МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Страны Европы испытывают ощутимые потрясения из-за приостановки трубопровода "Северный поток", сообщает обозреватель The Wall Street Journal Джо Уоллес. Die Welt: Европу постигнет судьба Древнего Рима

Он подчеркнул, что от дефицита природного газа уже этой зимой пострадают как рядовые жители, так и важнейшие отрасли производства.

"Многие уже закрываются, особенно наиболее энергоемкие отрасли, такие как стекольная и металлургическая", — напомнил журналист.

Причем, чтобы пострадать от этого, не обязательно напрямую покупать российский газ, пишет Уоллес.

"Достаточно просто покупать газ или электроэнергию на открытом рынке, и тогда цена на эту электроэнергию и природный газ во много-много раз выше, чем до конфликта", — резюмировал журналист.

Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель Еврокомиссии — реализовать лимит до 5 декабря 2022 года для сырой нефти и до 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Вице-премьер Александр Новак назвал эту инициативу полным абсурдом и подчеркнул, что Москва не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что введение ограничений разрушит рынок, при этом другие производители также не отзываются позитивно о подобной идее.