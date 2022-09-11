The Wall Street Journal: Европа потрясена из-за остановки транзита топлива по "Северному потоку"
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Страны Европы испытывают ощутимые потрясения из-за приостановки трубопровода "Северный поток", сообщает обозреватель The Wall Street Journal Джо Уоллес.
Он подчеркнул, что от дефицита природного газа уже этой зимой пострадают как рядовые жители, так и важнейшие отрасли производства.
"Многие уже закрываются, особенно наиболее энергоемкие отрасли, такие как стекольная и металлургическая", — напомнил журналист.
Причем, чтобы пострадать от этого, не обязательно напрямую покупать российский газ, пишет Уоллес.
"Достаточно просто покупать газ или электроэнергию на открытом рынке, и тогда цена на эту электроэнергию и природный газ во много-много раз выше, чем до конфликта", — резюмировал журналист.
Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель Еврокомиссии — реализовать лимит до 5 декабря 2022 года для сырой нефти и до 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.
Вице-премьер Александр Новак назвал эту инициативу полным абсурдом и подчеркнул, что Москва не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что введение ограничений разрушит рынок, при этом другие производители также не отзываются позитивно о подобной идее.
https://1prime.ru/gas/20220911/838077941.html