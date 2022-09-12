Правительство Чехии ограничит цены на электроэнергию
Правительство Чехии ограничит цены на электроэнергию и газ
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ПРАГА, 12 сен — ПРАЙМ. Чешское правительство на специальном заседании в понедельник вечером приняло решение ввести с 1 ноября ограничения на цены электроэнергии и газа для населения, а также для индивидуальных предпринимателей и ряда учреждений, в частности, школ, сообщил журналистам премьер страны Петр Фиала.
"Мы приняли национальное решение по нынешним высоким ценам энергии. Цену электричества, включая НДС, мы установили из расчета 6 крон (0,25 доллара США) за kWh, а газа, тоже с учетом НДС, – 3 кроны (0,125 доллара США) за kWh. Низкие цены будут действовать уже с ноября. Они касаются населения, индивидуальных предпринимателей, а также ряда учреждений, например, школ", — сказал премьер.
https://1prime.ru/gas/20220912/838091798.html
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