ПРАГА, 12 сен — ПРАЙМ. Чешское правительство на специальном заседании в понедельник вечером приняло решение ввести с 1 ноября ограничения на цены электроэнергии и газа для населения, а также для индивидуальных предпринимателей и ряда учреждений, в частности, школ, сообщил журналистам премьер страны Петр Фиала. Постпред при ЕС: возврата к прежним отношениям России и Евросоюза не будет

"Мы приняли национальное решение по нынешним высоким ценам энергии. Цену электричества, включая НДС, мы установили из расчета 6 крон (0,25 доллара США) за kWh, а газа, тоже с учетом НДС, – 3 кроны (0,125 доллара США) за kWh. Низкие цены будут действовать уже с ноября. Они касаются населения, индивидуальных предпринимателей, а также ряда учреждений, например, школ", — сказал премьер.