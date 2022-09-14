В Германии раскрыли объем газа в хранилищах страны
В Германии заявили, что газохранилища страны заполнены более чем на 88 процентов
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БЕРЛИН, 14 сен — ПРАЙМ. Газохранилища в ФРГ заполнены более чем на 88%, ситуация стабильная, сообщило Федеральное сетевое агентство.
"Ситуация напряженная, нельзя исключать дальнейшего ухудшения ситуации. Обеспечение газом Германии в настоящее время стабильно. Безопасность поставок в Германии в настоящее время гарантирована. Федеральное сетевое агентство внимательно следит за ситуацией и находится в тесном контакте с сетевыми операторами", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что газохранилища в ФРГ продолжают заполняться, в среднем они сейчас заполнены на 88,49%. Отдельно регулятор приводит уровень заполненности газохранилища "Реден" — 74,63%.
По утвержденным в ЕС правилам, газохранилища должны быть наполнены минимум на 80% к 1 ноября. Еврокомиссия 20 июля предложила регулирование о сокращении потребления газа в Евросоюзе, которое 26 июля согласовали министры энергетики ЕС с рядом поправок. Тогда они достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.
https://1prime.ru/gas/20220914/838113148.html
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