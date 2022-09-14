ПАРИЖ, 14 сен — ПРАЙМ. Франция хочет совместно с Еврокомиссией проработать установку потолка цен на газ в Европе до конца года, заявила премьер страны Элизабет Борн на пресс-конференции. Во Франции не исключили отключение электричества зимой

"Вчера я говорила с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы решили пересмотреть правила регулирования цен на электричество, эта работа движется. Мы также хотим работать вместе над тем, чтобы к концу года установить потолок цен на газ на европейском рынке", — сказала Борн.

Кроме того, она заявила, что по прогнозам рынка цена на газ в 2023 году будет в пять раз превышать его стоимость в 2021 году, а цена на электричество окажется в 10 раз выше.

Ранее французские СМИ сообщали, что оптовая цена электроэнергии во Франции достигнет в 2023 году рекордно высокого уровня, перевалив отметку в 1 тысячу евро за мегаватт-час — на 1000% больше, чем годом ранее.

Правительство Франции в среду объявило новые меры по борьбе с ростом цен на энергию после того, как закончат действовать меры, принятые в этом году по ограничению роста цен на газ и электричество на уровне 4% до конца декабря 2022 года.