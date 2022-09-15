МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Россия рассматривает Пакистан как одного из приоритетных партнеров в Азии, отношения складываются в абсолютно позитивном ключе, заявил российский лидер Владимир Путин. Новак рассказал о встрече Путина и премьера Пакистана

"Хочу отметить, что мы считаем Пакистан одним из наших приоритетных партнеров и в Юго-Восточной Азии, и в Азии в целом. Отношения между нашими странами складываются в абсолютно позитивном ключе, и мы очень рады", — сказал президент России на встрече с с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Путин также выразил надежду, что стороны смогут найти найти пути для увеличения товарооборота. "Первое, конечно, на что мы должны обратить внимание, это торгово-экономические связи. К сожалению, надо констатировать, что в результате пандемии у нас за прошлый год произошло некоторое снижение товарооборота", напомнил глава российского государства.

Кроме того, президент России отметил возможность поставок российского трубного газа в Пакистан.

"Есть очень интересные и масштабные проекты. Это "Пакистанский поток" так называемый. Речь идет о создании необходимой инфраструктуры для поставок сжиженного природного газа. Речь идет о поставках трубного газа из России в Пакистан — и это тоже возможно, имея в виду, что часть инфраструктуры уже создана — это Россия, Казахстан, Узбекистан. Нам нужно решить вопрос с Афганистаном", — сказал Путин.