САМАРКАНД, 16 сен — ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом выразил надежду, что первый блок АЭС "Аккую" будет запущен в срок — в 2023 году. Россия будет приветствовать участие Турции в ШОС, сообщил Путин

"Мне бы очень хотелось, чтобы первый блок так, как мы с вами и договаривались, был запущен в срок — в 2023 году, когда будет отмечаться столетие Турецкой республики", — сказал российский президент.

Владимир Путин подчеркнул, что все проблемные вопросы, связанные со строительством в Турции АЭС "Аккую" закрыты, подписаны окончательные документы.

"Были определенные там вопросы, связанные с организацией самого процесса строительства. Насколько мне известно все эти вопросы закрыты. Вчера были подписаны окончательные документы, урегулирующие все отношения между сторонами этой большой грандиозной стройки", — резюмировал российский лидер.