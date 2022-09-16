Путин выразил надежду, что первый блок АЭС "Аккую" запустят в срок
Путин: хотелось бы, чтобы первый блок АЭС "Аккую" был запущен в срок, в 2023 году
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САМАРКАНД, 16 сен — ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом выразил надежду, что первый блок АЭС "Аккую" будет запущен в срок — в 2023 году.
"Мне бы очень хотелось, чтобы первый блок так, как мы с вами и договаривались, был запущен в срок — в 2023 году, когда будет отмечаться столетие Турецкой республики", — сказал российский президент.
Владимир Путин подчеркнул, что все проблемные вопросы, связанные со строительством в Турции АЭС "Аккую" закрыты, подписаны окончательные документы.
"Были определенные там вопросы, связанные с организацией самого процесса строительства. Насколько мне известно все эти вопросы закрыты. Вчера были подписаны окончательные документы, урегулирующие все отношения между сторонами этой большой грандиозной стройки", — резюмировал российский лидер.
https://1prime.ru/gas/20220916/838145253.html
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