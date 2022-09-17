КИШИНЕВ, 17 сен — ПРАЙМ. Турция готова оказать Гагаузской автономии Молдавии поддержку в решении газового вопроса, рассказал в ходе своего визита в Комрат (столица Гагаузии) спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп. Путин заявил, что энергокризис в Европе начался еще с "зеленой" повестки

Ранее глава Гагаузии Ирина Влах заявила, что Молдавии может не хватить энергоресурсов в отопительный сезон, а регион особенно уязвим в этом отношении. Власти автономии обратились к руководству Турции с просьбой предоставить региону этой зимой около 50 миллионов кубов газа.

"Турция готова помочь Гагаузии и Молдавии в целом в решении газового вопроса. Мы подумаем… Есть трансбалканский коридор, который можно использовать в обе стороны (реверсом). Сообща, я думаю, мы сможем решить эти проблемы", — сказал Шентоп, которого цитирует в субботу издание GagauzINFO.

Парламентарий подчеркнул, что "все мировое сообщество сталкивается с серьезными энергетическими проблемами, вызванными обстановкой на Украине".

В свою очередь глава автономии поблагодарила руководство Турции за оказываемую помощь.

"При поддержке властей Турции и лично президента Реджепа Тайип Эрдогана в Гагаузии в последние годы происходили масштабные перемены — строились и ремонтировались стадионы, больницы, детские сады и школы. Гагаузии очень повезло, что у нее есть такой друг как Турецкая республика", — сказала Влах.

Гагаузия была образована в соответствии с принятым в декабре 1994 года парламентом Молдавии законом о ее особом статусе. Это положило конец начавшемуся в 1990 году противостоянию, когда на волне борьбы за национальное возрождение гагаузы провозгласили свою республику, а Кишинев попытался ликвидировать ее силой. Избежать кровопролития тогда помогли советские войска. В 2014 году в автономии прошел референдум по вопросу определения внешней политики страны, более 98% участников которого высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Кишинев не признал результаты плебисцита, а против его организаторов были заведены уголовные дела.