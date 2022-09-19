МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Германия, как ожидается, в воскресенье подпишет контракты по сжиженному природному газу (СПГ) в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил министр экономики страны Роберт Хабек. Германия хочет договориться с Польшей и Казахстаном о поставках нефти

"Канцлер Германии Олаф Шольц, как ожидается, подпишет контракты по сжиженному природному газу во время своего визита в Объединенные Арабские Эмираты в воскресенье", — передает слова Хабека агентство Рейтер.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц 24-25 сентября посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, где проведет переговоры по темам сотрудничества в сфере инноваций, информационных технологий и энергетики.

Ранее издание Focus опубликовало расследование, согласно которому немецкие компании так и не заключили ни одного контракта на поставку газа с Катаром, хотя после своей поездки в ближневосточную страну в марте и последующего заключения энергетического партнерства двух стран Хабек анонсировал выгодную сделку по газу. Позднее стало известно, что Катар будет поставлять сжиженный газ в Италию вместо Германии.