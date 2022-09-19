БЕРЛИН, 19 сен — ПРАЙМ. Министр экономики ФРГ Робер Хабек не считает, что "Северный поток — 2" сыграет свою роль в энергобезопасности Германии в обозримом будущем. В Германии заявили, что "Северный поток — 2" никогда не запустят

"Согласен, пока что не предвидится сценария, при котором "Северный поток — 2" сыграл бы свою роль в энергетической безопасности Германии", — сказал Хабек, отвечая на вопрос СМИ, разделяет ли он точку зрения премьер-министра Нижней Саксонии Штефана Вайля, который считает, что "Северный поток — 2" никогда не будет запущен для поставок газа из России в Германию.

Трансляция пресс-конференции с участием Хабека велась на официальной странице федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания в Facebook*.

В понедельник Хабек совершил визит на строящийся СПГ-терминал в Лубмине.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщал, что первый терминал по приему СПГ в Германии заработает в январе следующего года, а с конца 2023 года ФРГ получит возможность импорта СПГ "минимум" в четырех местах: в портах Вильгельмсхафена, Брюнсбрюттеля, Штаде и Лубмина. По его словам, это позволит Германии стать независимой от поставок газа из России.

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью РИА Новости ранее заявил, что возврат Берлина и Москвы к прежнему сотрудничеству в энергетических проектах в ближайшие годы сомнителен, не по вине российской стороны. При этом он также отмечал, что Россия готова запустить "Северный поток — 2" хоть завтра.

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