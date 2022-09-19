МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Добыча газа на крупном месторождении в нидерландской провинции Гронинген в текущих условиях может быть сокращена до минимума, рассчитанного ранее, сообщил газовый оператор Gasunie Transport Services (GTS). Эксперты рассказали, как Европа проживет зиму и 2023 год без газа из России

В январе GTS представил статс-секретарю горнодобывающей отрасли Нидерландов отчет на следующий газовый год, в котором оператор подсчитал уровень добычи на гронингенском месторождении, необходимый для обеспечения безопасных объемов газа. Из отчета следует, что месторождение может работать в "пилотном режиме", который подразумевает минимальную добычу.

Начало конфликта на Украине оказало большое влияние на энергетический рынок, отмечает оператор, поскольку поставки российского газа в Европу сократились, а цены сильно выросли. Это привело к значительному уменьшению спроса на него, в то время как европейские страны начали заполнять газовые хранилища. В связи с этим GTS провел дополнительное исследование, по итогам которого пришел к заключению, что заявленный ранее минимум добычи достаточен в текущих условиях.

"Наш вывод… состоит в том, что мощность в 4,4 миллиона кубических метров в час и соответствующий объем (добычи – ред.) в 2,8 миллиарда кубических метров на 2022-2023 газовый год по-прежнему достаточен, чтобы обеспечить безопасность предложения", — говорится в сообщении.

Гигантское газовое месторождение в Гронингене на севере Нидерландов было открыто в 1959 году, его разработка началась в 1963 году. Начальные извлекаемые запасы газа месторождения составляли 2,9 триллиона кубометров. Однако из-за многочисленных землетрясений в провинции в 1990-х годах власти решили постепенно ограничивать добычу на месторождении. Ожидалось, что газовое месторождение будет закрыто в период с 2025 по 2028 год, однако недавно власти заявили о намерении окончательно закрыть его в 2023 или 2024 году.

В июне Горный совет Нидерландов (Mijnraad), консультирующий кабмин по вопросам в сфере энергетики, призвал правительство в связи с ситуацией на газовом рынке подготовить месторождение в Гронингене к увеличению добычи газа, чтобы заполнить хранилища в стране на 100%. Однако премьер-министр страны Марк Рютте заявил, что увеличение добычи на месторождении будет "крайней мерой", но этого не будет достаточно, чтобы изменить цены на газ.