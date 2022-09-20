Fortum заявила о финальной стадии переговоров по национализации Uniper
Fortum подтвердила, что переговоры по национализации Uniper находятся на финальной стадии
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Переговоры по национализации импортера газа Uniper правительством Германии находятся на финальной стадии, заявили в финской Fortum.
Ранее во вторник СМИ сообщали, что немецкое правительство достигло предварительного соглашения с Uniper и его главным акционером — финской Fortum — о национализации крупнейшего импортера газа в стране.
"Как и объявила Fortum 14 сентября 2022 года, переговоры об альтернативном решении июльского стабилизационного пакета для Uniper продолжаются… Fortum подтверждает, что переговоры находятся на финальной стадии и что элементы обсуждаемого соглашения включают продажу акций Fortum в Uniper государству Германии, возврат финансирования, предоставленного Fortum компании Uniper, а также запланированное ранее вливание капитала немецким государством в Uniper", — сказано в пресс-релизе компании.
Пресс-служба Fortum добавила, что окончательное соглашение пока не достигнуто. Компания "проинформирует рынок, как только соглашение будет окончательно оформлено и подписано", отметили там.
https://1prime.ru/gas/20220920/838189082.html
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