В ЕК рассказали, на сколько Европе хватит газа из хранилищ
В Еврокомиссии заявили, что газохранилища обеспечивают 25 процентов потребляемого в ЕС газа зимой
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БРЮССЕЛЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Подземные хранилища газа (ПХГ) обеспечивают 25-30% потребляемого в Евросоюзе "голубого топлива" в зимний период, говорится в Twitter генерального директората Еврокомиссии (ЕК) по энергетике.
"Подземные газохранилища обеспечивают 25-30% потребляемого газа в зимний период", — сообщается в нем.
"Регулирование о хранении газа, принятое 27 июня 2022 года, поможет обеспечить безопасность снабжения, поскольку требует, чтобы страны ЕС достигли минимум 80-процентного уровня (заполнения газовых хранилищ — ред.) к 1 ноября 2022 года", — также отмечается в нем.
В Евросоюзе 18 из 27 стран имеют ПХГ. По состоянию на 18 сентября средний уровень заполнения этих резервуаров в целом по ЕС составил примерно 86%, в 14 государствах превышен порог в 80%, в шести из них — в 90%, свидетельствуют данные, приведенные на сайте Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE).
https://1prime.ru/gas/20220920/838190689.html
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