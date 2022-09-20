БРЮССЕЛЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Подземные хранилища газа (ПХГ) обеспечивают 25-30% потребляемого в Евросоюзе "голубого топлива" в зимний период, говорится в Twitter генерального директората Еврокомиссии (ЕК) по энергетике. Цены на газ в Европе за день выросли более чем на девять процентов

"Подземные газохранилища обеспечивают 25-30% потребляемого газа в зимний период", — сообщается в нем.

"Регулирование о хранении газа, принятое 27 июня 2022 года, поможет обеспечить безопасность снабжения, поскольку требует, чтобы страны ЕС достигли минимум 80-процентного уровня (заполнения газовых хранилищ — ред.) к 1 ноября 2022 года", — также отмечается в нем.

В Евросоюзе 18 из 27 стран имеют ПХГ. По состоянию на 18 сентября средний уровень заполнения этих резервуаров в целом по ЕС составил примерно 86%, в 14 государствах превышен порог в 80%, в шести из них — в 90%, свидетельствуют данные, приведенные на сайте Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE).