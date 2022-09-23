ВАРШАВА, 23 сен — ПРАЙМ. Польский нефтегазовый концерн PGNiG будет на 100% использовать пропускную способность газопровода Baltic Pipe, проложенного с норвежского шельфа, говорится в сообщении компании. Ле Пен высказалась против поставок Францией газа в Германию

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Baltic Pipe не будет обеспечен необходимым количеством контрактов на транспортировку газа.

"Поясняем, что PGNiG будет использовать пропускную способность газопровода, запланированную на этот год, на 100%. Также обеспечены поставки газа на весь отопительный сезон 2022-2023", — говорится в сообщении. "Распространение информации о том, что газопровод Baltic Pipe будет пустым, следует рассматривать как дезинформацию, направленную на то, чтобы вызвать волнения и неуверенность в общественном мнении", — также заявили в PGNiG.

Отмечается, что PGNiG в последние несколько недель заключила дополнительные контракты на закупку газа у компаний, работающих на норвежском континентальном шельфе. "Благодаря этому компания имеет объемы газа для газопровода Baltic Pipe на уровне, который гарантирует, что вместе с другими источниками приобретения (внутренняя добыча, поставки СПГ и складские запасы), она сможет полностью удовлетворить спрос своих польских потребителей в предстоящем отопительном сезоне", — также говорится в сообщении. Додон призвал власти Молдавии срочно ограничить тариф на газ

"Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской компании из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша ранее получала из России до 10 миллиардов газа в год по газопроводу "Ямал — Европа". Власти страны надеются компенсировать этот объем с помощью Baltic Pipe, который протянут с норвежского шельфа черед Данию.

Несколько лет назад главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe, по которому планируется поставлять норвежский газ в Польшу через Данию. Предполагается, что газопровод должен быть достроен в октябре. Его полная мощность в 10 миллиардов кубометров в год, как ожидается, будет достигнута с начала 2023 года. Планируется, что первый газ с норвежского шельфа поступит в Польшу 1 октября.