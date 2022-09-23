ВЕНА, 23 сен — ПРАЙМ. Счета за центральное отопление вырастут в Австрии в текущем году в среднем на 50%, передает газета Kleine Zeitung. Индексацию тарифов ЖКУ для населения перенесли на 1 декабря 2022 года

По информации издания, в Вене стоимость центрального отопления "с осени подорожает вдвое". Также в текущем году цена за данную услугу для примерно 100 тысяч домохозяйств в федеральной земле Штирия вырастет на 65 процентов, пишет газета.

Как заявили Kleine Zeitung в компании Kelag Energie & Wärme — основного поставщика энергии в федеральной земли Каринтия — "клиенты увидят, что цена в счете 2022 года на 20-40 процентов выше, чем в 2021 году".

Австрия "переживет зиму" на фоне энергетического кризиса в ЕС, но "топить, возможно, придется меньше", заявил ранее в интервью газете Kronen Zeitung президент Александер Ван дер Беллен. Глава государства добавил, что оценивает перспективы экономики страны справиться с энергетическим кризисом "с осторожным оптимизмом".

Ранее лидер оппозиционной право-националистической партии FPÖ Герберт Кикль обвинил правительство Австрии в том, что оно утаивает правду от населения — республика еще долго не сможет отказаться от российской нефти и российского газа, краткосрочные планы про изменения поставок и структуры энергетического рынка — это "пожелания, это все построено на песке", сказал политик. Он добавил, что Европе на фоне отказа от российских энергоносителей грозит "самая крупная экономическая катастрофа со времен Второй мировой войны".

В середине сентября в Вене и других регионах Австрии прошли массовые акции протеста, организованные профсоюзами. Их участники потребовали решительных шагов от властей в борьбе с инфляцией и ростом цен на энергоносители.