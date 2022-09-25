БЕРЛИН, 25 сен — ПРАЙМ. Около трех тысяч человек вышли на митинг в воскресенье в немецком Лубмине с требованием открыть газопровод "Северный поток 2", сообщило немецкое информагентство dpa со ссылкой на полицию. Германии придется запустить "Северный поток — 2". И в этом виноваты США

Уточняется, что демонстранты требовали доступных энергоносителей и открытия российско-германского трубопровода.

По данным правоохранителей, митинг проходил мирно и без каких-либо инцидентов.