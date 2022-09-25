Тысячи человек в Германии вышли на акцию в поддержку "Северного потока — 2"
Три тысячи человек вышли на митинг в поддержку "Северного потока — 2" в немецком Лубмине
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БЕРЛИН, 25 сен — ПРАЙМ. Около трех тысяч человек вышли на митинг в воскресенье в немецком Лубмине с требованием открыть газопровод "Северный поток 2", сообщило немецкое информагентство dpa со ссылкой на полицию.
Уточняется, что демонстранты требовали доступных энергоносителей и открытия российско-германского трубопровода.
По данным правоохранителей, митинг проходил мирно и без каких-либо инцидентов.
https://1prime.ru/gas/20220925/838242647.html
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