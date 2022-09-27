МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Чрезвычайные происшествия на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" могли произойти из-за целенаправленной диверсии, передает издание Tagesspiegel со ссылкой источники, знакомые с первыми оценками.

"Мы больше не можем представить себе сценария, который не является целенаправленной диверсией… Все говорит против совпадения ", — заявил собеседник газеты.

Отмечается, что для осуществления такого плана были необходимы подготовка и специальные силы, например, водолазы или подлодка.

По данным издания, сейчас рассматриваются два основных сценария произошедшего. Согласно первой, к диверсии причастна Украина, которая хочет увеличить объемы транзита газа в Европу через свою территорию.

Вторая версия предполагает, что к инциденту может быть причастна российская сторона. Как отмечает газета, авария на "Северный потоках" может вызвать дополнительную неопределенность на газовом рынке и снова поднять цены, что усугубит энергокризис в Европе. Эксперт назвал ЧП на "Северных потоках" результатом диверсии

В понедельник компания Nord Stream 2 AG сообщила о резком падении давления на заполненной техническим газом нитке "Северного потока — 2". После этого снижение давления было зафиксировано на обеих нитках магистрали "Северный поток". Морское управление Дании распространило предупреждение для судов об утечке газа недалеко от острова Борнхольм. Причины инцидента выясняются, идет расследование.

Строительство "Северного потока – 2", протянувшегося в Германию через Балтийское море, было завершено в сентябре 2021 года. Оператором магистрали является компания Nord Stream 2 AG, а единственным акционером — "Газпром". Трубу, максимальная мощность которой составляет 55 миллиардов кубометров в год, заполнили техническим газом и полностью подготовили к началу прокачки. Однако сертификация проекта была заморожена со стороны немецкого регулятора.

Активными противниками российского газа в Европе являются США и Украина, которые препятствовали строительству "Северного потока — 2". Москва при этом неоднократно подчеркивала, что газопровод является исключительно коммерческим проектом, который выгоден Европе.