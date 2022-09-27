Швеция ограничила высоту полетов над "Северным потоком"
Власти Швеции рекомендовали самолетам летать на высоте в тысячу метров из-за ЧП на "Северном потоке"
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Морское управление Швеции рекомендовало самолетам производить полеты на высоте не менее одной тысячи метров в связи с ЧП на "Северном потоке", сообщил РИА Новости представитель ведомства.
"Были разосланы предупреждения для самолетов о безопасной высоте полета в 1 000 метров", — говорится в сообщении.
В понедельник компания Nord Stream 2 AG сообщила о резком падении давления на заполненной техническим газом нитке "Северного потока — 2". После этого снижение давления было зафиксировано на обеих нитках магистрали "Северный поток". Морское управление Дании распространило предупреждение для судов об утечке газа недалеко от острова Борнхольм. В связи с произошедшим началось расследование.
Морское управление Швеции ранее рекомендовало всем судам обходить обходить район утечки газа на расстоянии пяти морских миль (около девяти километров).
https://1prime.ru/gas/20220927/838263812.html
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