МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Морское управление Швеции рекомендовало самолетам производить полеты на высоте не менее одной тысячи метров в связи с ЧП на "Северном потоке", сообщил РИА Новости представитель ведомства. СМИ назвали возможную причину аварий на трубопроводах "Северный поток"

"Были разосланы предупреждения для самолетов о безопасной высоте полета в 1 000 метров", — говорится в сообщении.

В понедельник компания Nord Stream 2 AG сообщила о резком падении давления на заполненной техническим газом нитке "Северного потока — 2". После этого снижение давления было зафиксировано на обеих нитках магистрали "Северный поток". Морское управление Дании распространило предупреждение для судов об утечке газа недалеко от острова Борнхольм. В связи с произошедшим началось расследование.

Морское управление Швеции ранее рекомендовало всем судам обходить обходить район утечки газа на расстоянии пяти морских миль (около девяти километров).