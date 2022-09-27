МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ, после резкого скачка выше 2100 долларов за тысячу кубометров в приближении закрытия на заявлении "Газпрома", остановились чуть ниже 2070 долларов за тысячу кубометров, к расчетной цене понедельника выросли на 19,8%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. "Газпром" отверг требования "Нафтогаза" в отношении транзита газа в Европу

Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 1756,7 доллара за тысячу кубометров (+1,8%), что стало ценовым минимумом. В течение дня цены колебались, но их темпы роста не выходили за пределы 10%. После сообщения "Газпрома" котировки начали резко ускоряться.

Ценовой максимум составил 2103,5 доллара (+21,9%). Последние фьючерсы торговались за 2067,7 (+19,8%) за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены понедельника — 1725,5 доллара за тысячу кубометров.

"Газпром" ранее во вторник сообщил, что категорически отвергает требования "Нафтогаза" "по инициированному разбирательству" в арбитраже в отношении транзита газа РФ в Европу, поскольку не оказанные украинской стороной услуги не должны оплачиваться. Он также подчеркнул, что считает позицию "Нафтогаза" недружественной, и считает, что ее сохранение может стать основанием для санкций РФ против украинской компании, а это будет означать запрет для "Газпрома" исполнять обязательства перед ней, включая оплату.

Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявлял, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

Также в мае глава "Нафтогаза" Юрий Витренко говорил, что "Газпром" заплатил не всю сумму за транзит газа в Европу через украинскую газотранспортную систему на июнь. В "Нафтогазе" считают, что у компании начинается спор с "Газпромом" по поводу платежей за транзит газа, также заявлял он.