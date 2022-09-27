ВАШИНГТОН, 27 сен — ПРАЙМ. Пентагон видел сообщения СМИ об утечках газа на трубопроводах "Северный поток" и продолжит отслеживать ситуацию, сказал официальный представитель министерства обороны США Пэт Райдер. На обеих нитках "Северного потока" зафиксировали падение давления

"Мы видели сообщения СМИ по этому поводу, но на данный момент у меня нет информации, которую я мог бы вам предоставить. Очевидно, что мы продолжим пристальный мониторинг", — сказал он на брифинге для журналистов.

В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. В частности, официальный представитель оператора отмечал, что давление упало с 300 до 7 бар. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания.

Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока" (остановлен с конца августа, но был заполнен газом). Причины также не известны. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова.