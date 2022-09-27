ВАШИНГТОН, 27 сен — ПРАЙМ. Пентагон видел сообщения СМИ об утечках газа на трубопроводах "Северный поток" и продолжит отслеживать ситуацию, сказал официальный представитель министерства обороны США Пэт Райдер.

Nord Stream

На обеих нитках "Северного потока" зафиксировали падение давления

"Мы видели сообщения СМИ по этому поводу, но на данный момент у меня нет информации, которую я мог бы вам предоставить. Очевидно, что мы продолжим пристальный мониторинг", — сказал он на брифинге для журналистов.

В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. В частности, официальный представитель оператора отмечал, что давление упало с 300 до 7 бар. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания.

Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока" (остановлен с конца августа, но был заполнен газом). Причины также не известны. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова.