МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Министры энергетики 15 стран Евросоюза обратились в Европейскую комиссию, выступив за введение потолка цен на весь импортируемый в регион газ вне зависимости от его происхождения, сообщила бельгийская газета LeSoir со ссылкой на документ. Еврокомиссия хочет смягчить санкции против России, сообщили СМИ

Ранее Еврокомиссия предлагала введение ценовых ограничений только на российский газ, но министры не поддержали такой подход. "Введение потолка цен может быть организовано таким образом, чтобы обеспечить бесперебойные поставки газа в Европу, одновременно способствуя достижению общей задачи по снижению спроса на газ. Введение потолка цен должно оставаться приоритетом", — сказано в совместном послании.

Главы Минэнерго призвали ЕК как можно скорее подготовить соответствующее предложение для обсуждения на предстоящей 30 сентября экстренной министерской встрече ЕС в Брюсселе.

Предлагаемые меры должны помочь европейским властям справиться с инфляционным давлением, подготовиться к возможным перебоям с поставками и ограничить сверхприбыли энергетических компаний.

Обращение поддержали министры Бельгии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Болгарии, Хорватии, Греции, Литвы, Латвии, Мальты, Польши, Румынии, Словакии и Словении.