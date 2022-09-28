МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Германия тесно контактирует со своими датскими и шведскими партнерами в связи с аварией на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", сообщило Федеральное сетевое агентство страны. МИД призвал Байдена к ответу из-за угроз в адрес "Северного потока"

"Федеральное министерство внутренних дел, как и ведомство, отвечающее за вопросы безопасности и защиты от диверсий, находятся в тесном контакте с органами безопасности Германии, а также со своими датскими и шведскими партнерами по поводу этих событий", — сказано в релизе.

По мнению регулятора, инциденты на газопроводах не повлияют на энергетическую безопасность Германии. Ведомство отметило, что с начала сентября по "Северному потоку" газ не поставлялся, а "Северный поток-2" так и не был введен в эксплуатацию.

При этом заполнение немецких газохранилищ продолжается, подчеркнуло агентство. "Общий уровень их заполнения в Германии составляет 91,43%. Уровень газохранилища в Редене составляет 75,77%", — уточнил регулятор.

Отмечается также, что в сентябре в европейской газовой инфраструктуре, например, в Бельгии и Норвегии, будут проводиться многочисленные ремонтные работы. По оценке Федерального сетевого агентства, основанной в том числе на информации от участников рынка, работы по техническому обслуживанию не повлияют на безопасность энергопоставок в Германии.

Временное снижение газовых потоков, связанное с проведением ремонтных работ, будет частично компенсироваться из других источников, уточнили в ведомстве.