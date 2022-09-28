МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" — вполне заурядная ситуация с технической точки зрения, поврежденные участки можно без проблем заменить после того, как закончится выгорание газа и трубы станут безопасными для специалистов, заявил РИА Новости заслуженный спасатель РФ, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн. Эксперт назвал диверсию на "Северном потоке – 2" ожидаемой

В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также неизвестны.

По словам Гофштейна, в случае масштабных инцидентов на газопроводах всегда следует рассматривать все версии, в том числе технологические погрешности и диверсии.

"Я больше склоняюсь к версии технологической неисправности — трещины, порывы, оползни. Все то, что может привести к тому, что труба дает щель, утечку. Уже потом утечка из-за трения вызывает искру, а дальше — взрыв или горение, что почти идентично", — сказал эксперт.

Он отметил, что любая причина произошедшего будет сопровождаться большими потерями газа. Само голубое топливо в трубе "от задвижки до задвижки" находится на большом расстоянии, а газ — под высоким давлением.

Когда процесс выхода газа закончится, а труба остынет, можно будет приступать к устранению последствий ЧП. Сложностей в этом, по его словам, не будет.

"Вырезается поврежденный участок трубы, вставляется новый, продувается, заполняется газом — и все работает. На газопроводах это (утечки) заурядная ситуация… все это предусматривается, даже специальный ремонтный набор есть", — добавил Гофштейн.

"Пока труба не освободится, это все будет выгорать. Другого способа нет: перекрытие задвижек и выгорание газа. Это всегда большие потери. Даже восстановление трубы не так сложно, как сам факт потерь на выгорании", — подчеркнул он.

Гофштейн резюмировал, что до тех пор, пока весь газ до конца не выгорит, приступить к устранению последствий аварии не получится. Кусок трубы нельзя будет заменить, пока все не остынет.