МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды выросли на 11%, чуть выше 2050 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Россия за восемь месяцев снизила добычу газа, повысила производство СПГ

Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 2047,3 доллара за тысячу кубометров (+0,8%). Ценовой минимум среды составил 1917,6 доллара (+3,8%), а максимум — 2088,6 доллара (+13%). Последние фьючерсы торговались по 2051,9 доллара (+11%). Динамика стоимости приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1847,3 доллара за тысячу кубометров (+10,7% к расчетной цене понедельника).

Темпы роста котировок накануне не выходили за пределы 10%, пока после сообщения "Газпрома" не начали резко расти, достигая 2103,5 доллара за тысячу кубометров (+21,9% к расчетной цене понедельника).

"Газпром" во вторник категорически отверг требования "Нафтогаза" по инициированному тем разбирательству в международном арбитраже в отношении транзита газа в Европу, указав, что не оказанные украинской стороной услуги не должны оплачиваться. Он также заявил, что считает позицию "Нафтогаза" недружественной и что ее сохранение может стать основанием для введения властями РФ санкций против украинской компании, а это будет означать запрет для "Газпрома" исполнять обязательства перед ней, включая оплату.

Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявлял, что перенос всех объёмов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

Еще в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. А последний взрывной рост, в конце августа, был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены.