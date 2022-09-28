АНКАРА, 28 сен — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией по поставкам газа, по его словам, переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по этой теме нацелены на "хороший результат". Цены на газ в Европе достигли отметки выше 2050 долларов за тысячу кубов

"У нас зимой не будет проблем с газом. После начала эксплуатации черноморского природного газа Турция испытает облегчение по данному вопросу. С Россией мы не имеем проблем по этому вопросу. Мои переговоры с господином Путиным по этой теме положительные, надеюсь на хорошие результаты", — сказал турецкий лидер журналистам.