Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем с Россией в газовом вопросе
Президент Турции Эрдоган заявил, что у страны нет проблем с Россией в газовом вопросе
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АНКАРА, 28 сен — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией по поставкам газа, по его словам, переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по этой теме нацелены на "хороший результат".
"У нас зимой не будет проблем с газом. После начала эксплуатации черноморского природного газа Турция испытает облегчение по данному вопросу. С Россией мы не имеем проблем по этому вопросу. Мои переговоры с господином Путиным по этой теме положительные, надеюсь на хорошие результаты", — сказал турецкий лидер журналистам.
https://1prime.ru/gas/20220928/838290104.html
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