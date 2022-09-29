МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Россия отвергла свою причастность к авариям на "Северных потоках", Москва никогда не говорила, что не хочет экспортировать газ в Европу. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. МИД рассчитывает на расследование по диверсиям на "Северных потоках"

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства задалась вопросом, когда Россия решила "больше не хотеть поставлять энергоресурсы западным, так называемым, партнерам", комментируя высказывания западных политиков о причастности Москвы к ЧП на "Северных потоках".

"Вес эти десятилетия, невзирая ни на что, ни на холодную войну, ни на горячие всплески ненависти в отношении нас, несмотря на санкционное давление, несмотря на гибридную войну и всяческие другие гадости и пакости, которые в адрес нашей страны летели, никогда никто ни на одном уровне не заикнулся о том, что мы не будем поставлять наши энергоресурсы европейским гражданам, такого не было никогда", — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, Россия всегда была надежным экспортером энергоресурсов.

Представитель МИД России добавила, что район острова Борнхольм, где произошла утечка, ""нашпигован" военной инфраструктурой НАТО.

"А что, может быть, натовские базы там не проводили учения, не были расквартированы американские солдаты на территории стран близлежащих? Нет? Этого ничего нет?", — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что в июле 2022 года альянс в том регионе проводил учения с использованием глубоководного оборудования.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России напомнила, что США устами представителя Пентагона уже заявили о своей непричастности к проишествию.

"Да и вообще, у меня тогда вопрос. Получается, Пентагон опровергает обещание своего президента?", — сказала она.

По словам Захаровой, США нужно объясниться и признаться в ситуации вокруг инцидентов с "Северными потоками".