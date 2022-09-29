В Еврокомиссии рассказали об условиях введения потолка цен на газ
В Еврокомиссии допустили ограничение цен на газ в случае неудачных переговоров с поставщиками
Читать 1prime.ru в
БРЮССЕЛЬ, 29 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон допустила возможность введения потолка на импортируемый в страны Евросоюза газ при неудачном исходе переговоров с поставщиками.
"Мы ведем переговоры с надежными поставщиками трубопроводного газа. Если они не принесут результата, то возможно введение потолка на цены", — сказал Симсон, слова которой приводит пресс-служба Еврокомиссии.
Ранее министры энергетики 15 стран Евросоюза направили совместное обращение в Европейскую комиссию, в котором выступили за введение потолка цен на весь импортируемый в ЕС газ вне зависимости от его происхождения.
Экстренное совещание министров энергетики ЕС запланировано на пятницу.
https://1prime.ru/gas/20220929/838301303.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.