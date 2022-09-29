БРЮССЕЛЬ, 29 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон допустила возможность введения потолка на импортируемый в страны Евросоюза газ при неудачном исходе переговоров с поставщиками. Потребление газа в Германии выросло выше среднегодового уровня

"Мы ведем переговоры с надежными поставщиками трубопроводного газа. Если они не принесут результата, то возможно введение потолка на цены", — сказал Симсон, слова которой приводит пресс-служба Еврокомиссии.

Ранее министры энергетики 15 стран Евросоюза направили совместное обращение в Европейскую комиссию, в котором выступили за введение потолка цен на весь импортируемый в ЕС газ вне зависимости от его происхождения.

Экстренное совещание министров энергетики ЕС запланировано на пятницу.