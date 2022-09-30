МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Министры промышленности стран Евросоюза на внеочередном заседании в пятницу в Брюсселе обсудят аварии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", заявил глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела. Одна из утечек на "Северном потоке — 2" стала менее интенсивной

"Мы сегодня заслушаем Германию, Данию и Швецию, узнаем их мнения о том, что произошло при тех, наверняка, не случайных повреждениях на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2". Хочу подчеркнуть, что вопросы безопасности и влияния на окружающую среду, конечно, являются для нас ключевыми. И любые подобные нападения на энергетические инфраструктуры ЕС не останутся без ответа", — сказал чешский министр.

В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. По данным датских и шведских властей, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке-2" в районе острова Борнхольм. Берлин, Стокгольм и Копенгаген не исключают целенаправленную диверсию.

По информации оператора "Северного потока" Nord Stream AG, сроки ремонта газопроводов оценить невозможно. Кремль назвал случившееся "беспрецедентной диверсией, по сути — актом международного терроризма".