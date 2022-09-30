ВАШИНГТОН, 30 сен — ПРАЙМ. Цены на природный газ в четверг на NYMEX снизились примерно на 1% на фоне более значительного, чем ожидалось, увеличения запасов. Кроме того, более 2,6 млн потребителей во Флориде остались без электроэнергии из-за урагана "Иэн", что привело к снижению спроса на природный газ со стороны электростанций, сообщает агентство Рейтер. Фьючерсы на газ в Европе торгуются на уровне 2050 долларов за тысячу кубов

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в четверг сообщило, что запасы природного газа в США на неделе 17-23 сентября увеличились на 103 млрд кубических футов. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали роста запасов на 94 млрд кубических футов. В аналогичный период прошлого года запасы природного газа увеличились на 77 млрд кубических футов, а среднее 5-летнее значение (с 2017 по 2021 год) составляет 86 млрд кубических футов.

Ноябрьские фьючерсы на природный газ по итогам сессии четверга снизились в цене на 8,1 цента, или 1,2%, до 6,874 доллара за млн БТЕ.

За истекший период этого года цены на природный газ в США выросли примерно на 85% на фоне повышения цен на мировых рынках. В Европе природный газ в четверг торговался по 53 доллара за млн БТЕ, а в Азии — по 39 долларов за млн БТЕ.

По словам аналитиков, ураганы больше влияют на спрос, а не на предложение, поскольку они приводят к отключениям электроэнергии и закрытию СПГ-терминалов.

Лишь около 2% производства природного США приходится на Мексиканский залив, причем добыча не ведется во Флориде. Производство природного газа в США в основном сосредоточено в Пермском бассейне и на формации Марцелла в Пенсильвании.